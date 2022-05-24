سي إن إن: السلطات الأمريكية تدرس الإفراج عن وقود الديزل من مخزوناتها

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض بأن السلطات الأمريكية تدرس الإفراج عن وقود الديزل من المخزونات من أجل خفض أسعار الوقود.

وتشير المعلومات إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجه بإجراء التحضيرات الضرورية للإفراج عن كميات من وقود الديزل من المخزونات الاحتياطية.

وقال المسؤول لـ"سي إن إن": "نعتقد أن ذلك يشبه الظروف التي سيكون فيها النظر في الإفراج عن الوقود ضروريا. وهذا ما وجه به الرئيس بالذات".

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ويشار إلى أن مخزونات وقود الديزل لا تعتبر كبيرة، ولذلك فإن تأثير هذه الخطوة على الأسواق سيكون محدودا.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد ارتفاعا لأسعار البنزين التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث وصل سعر الغالون الواحد من البنزين إلى أكثر من 4.5 دولار.

المصدر: سي إن إن