خبير يكشف عن عملات "ستقص أجنحة" الدولار واليورو

كشف خبير روسي عن العملات التي ستؤدي في السنوات القليلة المقبلة إلى انخفاض تأثير الدولار واليورو، اللذان اهتزت الثقة فيهما بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.

وقال كبير المحللين في مصرف "سوفكوم بانك" الروسي، ميخائيل فاسيليف، في حوار مع وكالة "برايم"، إنه بعد "تجميد" احتياطيات النقد الأجنبي الروسي، اهتزت الثقة في الدولار واليورو والعملات الاحتياطية الأخرى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لطالما هددت بإبعاد الأشخاص "غير المرغوب فيهم" عن نظام الدولار، لذلك تجاوزت الصين وروسيا وعدد من الدول الأخرى بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تجارب إنشاء عملاتها الرقمية الوطنية.

وأوضح الخبير أن الصين هي الرائدة في دمج وترويج عملتها الرقمية الخاصة، مشيرا إلى أنه "يجري اختبار اليوان الرقمي منذ عام 2020، وهو يغطي بالفعل 140 مليون شخص، أو عُشر سكان الصين".

ولفت فاسيليف إلى بدء اختبار منصة الروبل الرقمي هذا العام في بعض البنوك الروسية، ونية بنك روسيا تقديم خطة بدء استخدام وسيلة الدفع الجديدة بشكل موسع في وقت لاحق.

وأعرب الخبير عن ثقته في أن الصين وروسيا ستجعلان العملات الرقمية الوطنية ظاهرة جماعية في السنوات المقبلة، مما سيؤدي إلى انخفاض كبير في تأثير الدولار.

المصدر: برايم