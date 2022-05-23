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التضخم في سريلانكا يسجل معدلا قياسيا جديدا

مال وأعمال

التضخم في سريلانكا يسجل معدلا قياسيا جديدا
Gettyimages.ru
التضخم في سريلانكا يسجل معدلا قياسيا جديدا
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أظهرت بيانات رسمية الاثنين أن معدل التضخم في سريلانكا سجل مستوى قياسيا جديدا للمرة السابعة تواليا في أبريل، مع تفاقم نقص المحروقات وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل حاد.

وارتفع المؤشر الوطني لسعر المستهلك بنسبة 33.8 بالمائة على أساس سنوي في أبريل، أي أكثر من ستة أضعاف معدل التضخم في العام السابق والبالغ 5.5 بالمئة.

وبلغ معدل التضخم السنوي للمواد الغذائية 45.1 بالمائة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة تعداد السكان والإحصاء.

ومنذ شهور يعاني سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة، بسبب شح العملات الأجنبية، ومن نقص حاد في المواد الاساسية، بما في ذلك الغذاء والأدوية.

وتتواصل الاحتجاجات أمام مقر الرئيس جوتابايا راجاباكسا للمطالبة باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة.

ومن المرجح أن يرتفع التضخم أكثر في مايو مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 35 بالمئة والديزل 65 في المئة.

ولا تزال طوابير طويلة تصطف أمام محطات الوقود القليلة المستمرة بتوزيع الوقود.

هذا وطلبت سريلانكا الشهر الماضي من صندوق النقد الدولي مساعدة طارئة.

وتخلفت البلاد عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار، وتسعى الآن للحصول على مساعدات دولية لإنعاش اقتصادها المتدهور منذ ظهور فيروس كورونا وانخفاض عائدات السياحة وتحويلات العمال الأجانب.

المصدر: أف ب

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