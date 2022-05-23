صندوق النقد الدولي يحذر من زيادة الحواجز التجارية التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، من أن الضغوط المتزايدة التي تقوض التكامل العالمي، بما في ذلك زيادة الحواجز التجارية، تهدد النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وفي رسالة إلى المسؤولين المجتمعين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ونائبها جيتا جوبيناث إن "تكاليف المزيد من التفكك ستكون هائلة عبر البلدان. ​​وسيتضرر الناس في كل مستوى من مستويات الدخل".

وأكدوا أن "الاقتصاد العالمي يواجه التقاء الكوارث، مع تداعيات جائحة كوفيد -19 الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، محذرين من أن الاتجاه نحو تقييد الصادرات أو تفكيك سلاسل التوريد العالمية سيقضي على سنوات من التقدم.

وأضافوا: "ضاعفت العولمة حجم الاقتصاد العالمي ثلاث مرات وانتشلت 1.3 مليار شخص من براثن الفقر المدقع، لكن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت 30 دولة قيودا على تجارة المواد الغذائية والطاقة وغيرها من السلع الرئيسية"، ودعوا قادة العالم إلى "مقاومة تلك الضغوط والتركيز على تحسين التعاون وتقليل الحواجز التجارية مع مكافحة تغير المناخ وعبء الديون المتزايد في الدول النامية".

المصدر: "أ ف ب"