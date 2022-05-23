التشيك تنظر في وضع عقارات روسيا على أراضيها

أفادت المتحدثة باسم الخارجية التشيكية لينكا دو، بأنه تم تشكيل مجموعة عمل في وزارة الخارجية التشيكية للنظر في وضع العقارات التي تستخدمها روسيا في الجمهورية.

ووفقا للمسؤولة فإن مجموعة العمل هذه تم تشكيلها بقرار من وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة: "وفقا لوزارة الخارجية تم تسجيل حوالي 50 قطعة عقارية للاستخدام الروسي في براغ ومدن أخرى في الجمهورية، وفيما يتعلق ببعضها، هناك شك في استمرار استخدامها في الأنشطة الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية".

وأشارت إلى أن "وزارة الخارجية التشيكية ستتعاون بشكل وثيق مع ممثلي تلك الحكومات المحلية التي توجد في سجلها العقاري هذه العقارات". وشددت على أن أنشطة مجموعة العمل التي تم إنشاؤها ستتم حصرا وفقا للقانون.

بعد انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ألغت السلطات التشيكية تصريح أنشطة القنصليات العامة لروسيا في مدينتي كارلوفي فاري وبرنو، كذلك أغلقت قنصليتها في سان بطرسبورغ ويكاترينبورغ وأنشطة البيت التشيكي في موسكو.

وفي الوقت الراهن يعمل حوالي 6 دبلوماسيين في السفارة الروسية في براغ.

المصدر: نوفوستي