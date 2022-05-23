بالفيديو.. أمير قطر يكشف عن السبب الرئيسي وراء أزمة الطاقة في أوروبا

تحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في كلمة بمنتدى الاقتصاد العالمي، اليوم، عن أسباب أزمة الطاقة في أوروبا، إذ شدد على أن أزمة الطاقة الحالية لم تسببها "الحرب الجارية في أوروبا".

وقال أمير قطر، إن "أزمة الطاقة لم تكن بسبب الحرب في أوروبا بل كانت قبل ذلك بكثير ولكن الحرب زادت من حدة الأزمة لذلك ارتأينا أن نستثمر في التوسع في مجال الطاقة منذ زمن".

#فيديو | حضرة صاحب السمو: أزمة الطاقة لم تكن بسبب الحرب في أوروبا بل كانت قبل ذلك بكثير ولكن الحرب زادت من حدة الأزمة لذلك ارتأينا أن نستثمر في التوسع في مجال الطاقة منذ زمن #جريدة_الراية#قطر#Davos#منتدى_دافوس#منتدى_الاقتصاد_العالمي | pic.twitter.com/ceys9qqkSd — الراية القطرية (@alraya_n) May 23, 2022

وأشار إلى أن "قطر دولة مصدرة للغاز وهي تدرك وجود طلب كبير على الوقود الأزرق في العالم، كما أنها تستخدم أحدث أدوات التكنولوجيا في استخراج الطاقة للحفاظ على البيئة وتقليل الهدر في الغاز".

كذلك أشار أمير قطر إلى أن بلاده على تواصل مع أطراف الأزمة الأوكرانية، معربا عن استعداد بلاده لدعم الجهود لإيجاد حل سلمي.

يذكر أن ألمانيا وقطر توصلتا الأسبوع الماضي إلى اتفاق حول إطلاق شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين الدولتين في مجال الطاقة.

المصدر: وكالات