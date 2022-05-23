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الأمم المتحدة تلجأ لماسك وبيزوس للمساعدة في حل مشكلة الجوع

مال وأعمال

الأمم المتحدة تلجأ لماسك وبيزوس للمساعدة في حل مشكلة الجوع
Globallookpress Jürgen Bätz/dpa
صورة تعبيرية
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دعا المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع لهيئة الأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، مليارديرات العالم، مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس، للمساعدة في إنقاذ العالم من الجوع.

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وقال بيسلي إنه تحدث في العام الماضي مع ماسك على شبكات التواصل الاجتماعي، وسأله الأخير ماذا يمكن أن تساهم 6 مليارات دولار في مساعدة الأمم المتحدة في حل مشكلة الجوع، وقام ماسك بالفعل بـ "تحويل 6 مليارات دولار إلى الصندوق" وفقا لبيسلي.

وتابع بيسلي: "ظن الجميع أن هذه الأموال وصلت إلينا، إلا أننا لم نستقبلها بعد. لهذا فأنا مليء بالأمل".

المصدر: إنترفاكس

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