الأمم المتحدة تلجأ لماسك وبيزوس للمساعدة في حل مشكلة الجوع

دعا المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع لهيئة الأمم المتحدة، ديفيد بيسلي، مليارديرات العالم، مثل إيلون ماسك وجيف بيزوس، للمساعدة في إنقاذ العالم من الجوع.

إقرأ المزيد

وقال بيسلي إنه تحدث في العام الماضي مع ماسك على شبكات التواصل الاجتماعي، وسأله الأخير ماذا يمكن أن تساهم 6 مليارات دولار في مساعدة الأمم المتحدة في حل مشكلة الجوع، وقام ماسك بالفعل بـ "تحويل 6 مليارات دولار إلى الصندوق" وفقا لبيسلي.

وتابع بيسلي: "ظن الجميع أن هذه الأموال وصلت إلينا، إلا أننا لم نستقبلها بعد. لهذا فأنا مليء بالأمل".

المصدر: إنترفاكس