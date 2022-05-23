"آبل" تعتزم تقليص إنتاج منتجاتها في الصين

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر، أن الشركة الأمريكية "آبل" قد أخطرت بعض مورديها أن لديها خططا لزيادة الإنتاج خارج الصين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركة ليست راضية عن القيود الصارمة التي تفرضها السلطات الصينية وسط تفش جديد لفيروس كورونا، كما أن "آبل" تريد أن تنأى بنفسها عن الصين بسبب الخلافات بين واشنطن وبكين.

وأضاف تقرير الصحيفة الأمريكية أن الهند وفيتنام، اللتين تعدان بالفعل مواقع لإنتاج شركة آبل، من بين البلدان البديلة للصين.

وفي نهاية أبريل الماضي، حذرت شركة "آبل" المستثمرين من تأثر إمدادات منتجاتها في الربع القادم بالقيود التي تفرض في الصين لمواجهة كورونا.

المصدر: "لينتا.رو"