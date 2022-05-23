تعيين وزير سابق مديرا لشركة "أفتوفاز" الروسية

قالت شركة "أفتوفاز" لإنتاج السيارات، في بيان اليوم، إنه تم تعيين وزير النقل الروسي السابق مكسيم سوكولوف، كرئيس جديد لهذه الشركة العملاقة.

وأضاف البيان: "وافق مجلس إدارة أفتوفاز، أكبر مصنع روسي لإنتاج السيارات الخفيفة، بالإجماع على مكسيم سوكولوف كرئيس للشركة".

وأشار البيان إلى أن، القرار بات ساري التنفيذ في 23 مايو 2022. ووفقا لوزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، ستبدأ أفتوفاز، في المستقبل القريب في تطوير منتجات جديدة باستخدام الكفاءات الهندسية المحلية و"رفع نسبة المكونات الروسية".

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من عام 2012 إلى عام 2018، عمل سوكولوف كوزير للنقل، ثم شغل مناصب عليا في شركة البناء LSR، ومنذ عام 2019 شغل منصب نائب محافظ بطرسبورغ.

في منتصف شهر مايو، أعلنت "رينو" الفرنسية، وهي من المساهمين الرئيسيين السابقين لـ أفتوفاز- عن الانسحاب من هذه الشركة.

المصدر: لينتا رو