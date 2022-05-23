مصر.. إجراء جديد حول تصدير أهم منتجات البلاد للسعودية

وجه المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، إخطارا بشأن المستجدات حول "تكويد مزارع ومخازن وأجران ومفارش البصل للسعودية مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري".

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وذكر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه تم عقد اجتماع بمقر الإدارة المركزية للحجر الزراعي، مع مجموعة من مصدري البصل بناء على طلبهم، بشأن تكويد المزارع التصديرية للبصل إلى السعودية، والمعوقات التي تواجه المصدرين وأصحاب المزارع التصديرية للبصل في الموسم الحالي.

ووفق الاجتماع تقرر اعتبارا من 1 يونيو المقبل لن يسمح بتصدير محصول البصل للمملكة العربية السعودية إلا من خلال مزارع ومخازن وأجران ومفارش مكودة ومعتمدة لدى الحجر الزراعي.

وأوضح المجلس أنه في حال تم حصاد المحصول من الأرض قبل بدء عملية التكويد فلا مانع من السماح بتكويد الكميات المخزنة في مخازن وأجران خلال الموسم التصديري الحالي بضوابط خاصة لكل حالة، كما يلتزم جميع السادة المصدرين وأصحاب المزارع التصديرية بالتقدم للحجر الزراعي لتكويد مزارعهم التصديرية لمحصول البصل للموسم المقبل، اعتبارا من بدء الزراعة ليتم تكويد مزارعهم للتصدير لجميع دول العالم.

وذكر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بأنه تلغي جميع الاستثناءات المعمول بها للموسم الحالي، مؤكدًا على أصحاب مزارع أو مخازن أو مفارش أو أجران البصل، سرعة التوجه لإدارة خدمة المصدرين بالحجر الزراعي المصري لتكويد محصول البصل.

المصدر: القاهرة 24