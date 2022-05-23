بينها النفط والغاز.. إيران وسلطنة عمان توقعان على 8 مذكرات تفاهم و4 برامج تعاون

وقعت سلطنة عمان وإيران، اليوم الاثنين، على 8 مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في مجالات عدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

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وأفادت الوكالة بأن "سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقعتا بقصر العلم العامر، على ثماني مذكرات تفاهم وأربعة برامج تعاون في مجالات النفط والغاز، والنقل، والدراسات الدبلوماسية والتدريب، والإذاعة والتلفزيون، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ووقاية النباتات والحجر الزراعي، والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة.

وأوضحت أن "البلدين الصديقين وقعا على برامج تعاون، تعلق الأول بمجالات التجارة والاستثمار والخدمات، والثاني ببرنامج تنفيذي للتعاون الفني في مجالي العمل والتشغيل، والثالث ببرنامج تنفيذي للتعاون في مجال البيئة، بينما جاء البرنامج التنفيذي الرابع للتعاون في مجال الرياضة للعامين".

هذا وأكد وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، وجود حزمة أخرى من مذكرات التفاهم وبرامج العمل التنفيذية ستوقع مع الجانب الإيراني لاحقا.

والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والزراعة والثروة الحيوانية والسّمكية، ووقاية النباتات والحجر الزراعي، والمواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 23, 2022

ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، إلى مسقط، بدعوة من سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد.

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المصدر: "وكالة الأنباء العمانية