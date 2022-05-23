شركة "شل" تنسحب من مشروع مشترك مع "غاز بروم" في غيدان

انسحبت شركة "شل" من رأس المال المصرح به لمشروعها المشترك مع "غاز بروم نفط" في شبه جزيرة غيدان في شمال سهول سيبيريا الغربية.

وقد انسحبت الشركة من مشروع "غيدان إينيرجي" المشترك مع "غاز بروم نفط" وفقا لبيانات سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية. وكما هو مذكور في الوثيقة فقد أصبحت "غاز بروم نفط" تمتلك حصة وقدرها 100% بعد أن كان كل من الشريكين يمتلك 50% من المشروع المشترك في "ينيسي" و"غيدان" والذي يتضمن منطقتين مرخصتين هما "ليسكينسكي" و"بوخوتسياخسكي".

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وكان من المقرر أن يبدأ الإنتاج التجاري في مشروع "ينيسي" في عام 2028، وينتمي موقع "ليسينسكي" إلى مقاطعة تايمير في إقليم كراسنويارسك، وقد تتجاوز موارد المواقع الهيدروكربونية 100 مليون طن من معادل النفط.

بينما تقع كتلة "لوخوتسياخسكي" في منطقة تازوفسكي في منطقة يامالو نينيتس، وتقدر مواردها بـ 35 مليون طن من معادل النفط، على أن تتأكد الاحتياطيات بناء على نتائج الحفر الاستكشافي.

وكانت شركة "شل" قد أعلنت، نهاية فبراير، عن انسحابها من المشروعات المشتركة مع "غاز بروم" و"غاز بروم نفط"، بما في ذلك "سخالين-2" و"ينيسي" و"ساليم بتروليوم"، كما ستتوقف عن المشاركة في مشروع "السيل الشمالي-2". وقالت الشركة في وقت لاحق إنها ستغلق جميع محطات الوقود في روسيا، وستتوقف عن إنتاج زيوت التشحيم، حيث سوف تشتري "لوك أويل" هذه الأصول.

المصدر: نوفوستي