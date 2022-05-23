"ليس لدينا مشاكل".. بايدن يقارن اقتصاد بلاده باقتصاد الصين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سينمو بشكل أسرع مما هو عليه في الصين، لأول مرة منذ 40 عاما.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في طوكيو، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "سينمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، بشكل أسرع من الصين لأول مرة منذ 40 عاما. هل هذا يعني أنه ليس لدينا مشاكل؟ بالطبع لدينا، لدينا نفس المشاكل مثل بقية العالم، ولكن هذه المشاكل لا تترافق بعواقب وخيمة، مثل بقية العالم".

في وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الأول سينخفض ​​بنسبة 1.4٪ على أساس سنوي. ولكن على الرغم من ذلك، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن التضخم المرتفع لن يؤدي إلى ركود في البلاد.

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وأشار إلى أنه سيتم تدريجيا، سعر الفائدة الأساسي على مدار العام (ربما بمقدار 50 نقطة أساس في كل مرة)، لمكافحة ارتفاع الأسعار.

المصدر: تاس