تقرير: كلفة الاتصالات سترتفع 4 أضعاف في لبنان

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن كلفة الاتصالات ستتضاعف على المواطن اللبناني بمعدل يقارب الـ4 أضعاف اعتبارا من أول يوليو المقبل، بناء على قرار الحكومة زيادة تعرفة الاتصالات.

إقرأ المزيد

وفي تقرير لها، أوضحت "الأخبار" أنه "بناء على قرار مجلس الوزراء زيادة تعرفة الاتصالات، ابتداء من أول يوليو، ستتضاعف كلفة الاتصالات بمعدل 4 أضعاف، تزيد أو تقل قليلا بحسب تغير سعر منصة صيرفة وأي باقة إنترنت يختارها المستهلك"، لافتة إلى أن "وزارة الاتصالات تعتمد في عملية الاحتساب الجديدة المعادلة الآتية: جميع أسعار باقات الإنترنت والبطاقات المسعرة اليوم بالدولار، يقسم سعرها على 3، ويضرب بسعر صيرفة لتحديد سعر مبيعها بالليرة اللبنانية".

وفي سياق متصل، كشف المدير العام لشركة الاتصالات "تاتش"، سالم عيتاني، أن "بطاقتين مسبوقتي الدفع ستطرحان في السوق مع بداية يوليو، الأولى سعرها 4.5 دولارات والثانية 7 دولارات، على أن يجري بيعهما حسب سعر منصة "صيرفة"، حيث أن الأولى تتضمن 500 ميغابايت و10 رسائل نصية و10 دقائق للاتصال، والثانية تتضمن 1.75 غيغا بايت و5 رسائل نصية و5 دقائق للاتصال".

وأضاف تقرير "الأخبار" موضحا تفاصيل القرار الوزاري: "أما في ما يتعلق بسعر دقيقة البطاقات المسبقة الدفع، فهي اليوم 25 سنتا تضرب بسعر الدولار الرسمي (1514)، وتصبح 8 سنتات، وتضرب بسعر منصة "صيرفة"، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سعر دقيقة الخط الثابت، تكلفتها اليوم 11 سنتا وفق سعر الدولار الرسمي، وستصبح 3 سنتات، لكن وفق سعر صيرفة".

وفي ما يتعلق بالبطاقات المسبقة الدفع الصادرة قبل يوليو، لفتت الصحيفة إلى أن "هذه البطاقات ستحافظ على قيمة رصيدها الحالي بالليرة اللبنانية، والمحتسب على سعر الصرف الحالي، حتى وإن استخدمت بعد الأول من يوليو".

المصدر: "الأخبار"