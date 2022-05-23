الأردن يتحرك لسد جزء من النقص العالمي في البوتاس

كشفت شركة البوتاس العربية، أن الأردن اتخذ خطوات لسد جزء من النقص العالمي في البوتاس على خلفية النقص الذي حدث بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن الأردن "تحرك" لسد جزء من النقص العالمي في البوتاس، مشيرا إلى "تغيرات عالمية" وضعت صناعة الأسمدة الأردنية على الخارطة السياسية.

وأوضح أن "الأسمدة لها دور كبير جدا في تمكين الدول على إنتاج الغذاء"، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا من الدول الكبرى في مجال إنتاج الغذاء تعطلت قدراتهما في إنتاج الأسمدة والغذاء، لذلك كان لنا في الأردن أن نتحرك لنسد هذا النقص الذي حصل في العالم".

ورأى النسور أن "الاستقرار في المملكة وعلاقتها بالدول المختلفة كان له دور كبير أن ندخل في هذه الأسواق، وأن نتحرك بها بشكل متميز"، موضحا: "نحن نعمل في هذا القطاع منذ فترة طويلة، واستطعنا أن نشكل انطباعا إيجابيا للغاية عن البوتاس الأردني وعن المواد التي نصنعها اعتمادا على المادة الخام".

وتابع قائلا: "تنتج روسيا وبيلاروس نحو 40 بالمئة من البوتاس الذي ينتج على الصعيد العالمي، وبعد أن دخلت هذه الدول في المعارك؛ تأثرت قدرتها على استخراج المادة البوتاسية وعلى تصديرها".

وارتفعت الصادرات الأردنية إلى السوق البرازيلية بنسبة تصل إلى 1600 بالمئة خلال أقل من 3 سنوات وهو دليل على "قدرة الشركات الأردنية على تصنيع المواد السمادية التي نستطيع من خلالها أن ندخل هذه الأسواق".

المصدر: "خبرني"