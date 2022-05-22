طلال أبو غزالة: مصر ستكون سادس اقتصاد عالمي في 2030

أكد الخبير الاقتصادي الأردني طلال أبو غزالة، أن مصر وفقا للشواهد والمعطيات الحالية، مرشحة لأن تكون أفضل سادس اقتصادي عالمي بحلول عام 2030، لتركيز الدولة على الخطط المستقبلية.

وقال في جلسة حوارية بعنوان "هل نعبر الأزمة المالية العالمية؟" عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في القاهرة: "بعض الحكومات العربية تهتم برضاء الشعوب حتى تضمن استمرارية الحكم واستقرار الدول، وهو ما أثر على تقدمها، إلا أن الدولة المصرية حاليا أعطت الأهمية الكبرى للمستقبل لضمان جودة حياة للأجيال القادمة".

وشدد، على أن "استمرارية المؤسسة الكبرى قائم على كونها إبداعية"، لافتا إلى "أهمية وضع نظام حاكم لحماية الملكية الفكرية وتقليل فجوة الحماية التي نعاني منها الآن".

وجرى تسليم درع التنسيقية لطلال أبو غزالة، في نهاية الجلسة الحوارية، والتي عقدت ضمن مبادرة "سوا هنعدي".

المصدر: "بوابة الأهرام"