إعلام: مصر تتطلع لاستضافة "إكسبو 2035" في العاصمة الإدارية الجديدة

أفاد موقع "القاهرة 24"، بأن "مصر تدرس استضافة معرض إكسبو 2035 بالعاصمة الإدارية الجديدة، المزمع افتتاحها رسميا قريبا".

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وكشف موقع "القاهرة 24"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "الحكومة تعكف على دراسة التقدم بطلب لاستضافة معرض إكسبو 2035"، حيث يقام معرض "إكسبو" الدولي منذ منتصف القرن الـ19، كل خمس سنوات، ويستمر لفترة أقصاها 6 أشهر، إذ تعتبر دبي أول مدينة في الشرق الأوسط وغرب آسيا تستضيف فعاليات المعرض، بعد تنظيم "إكسبو دبي 2020".

وكانت مصر قد شاركت في معرض "إكسبو دبي 2020"، بالفترة من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، بمشاركة عدد كبير من دول العالم، حيث تجاوز عدد الأجنحة الدولية الـ191 جناحا، اشتملت على أبرز التصميمات والإنجازات في مختلف المجالات العلمية والهندسية والثقافية والفنية للدول المشاركة.

المصدر: "القاهرة 24"