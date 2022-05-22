السعودية.. رواد "تويتر" يحتفون بحدث تاريخي في المملكة أبطاله طاقم من النساء
احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأول رحلة داخلية لشركة طيران سعودية بطاقم نسائي كامل، والتي تعد حدثا مهما على طريق تمكين النساء في المملكة.
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الرحلة التي اعتبر البعض أنها خطوة لتعزيز دور المرأة والانفتاح الذي تشهده البلاد.
الحمدلله الذي نعيش اجمل عصور المرأه السعوديه :— علياء (@a_5_li) May 20, 2022
🇸🇦✈️
لـ اول مرة في تاريخ المملكة ‼️
طيران فلاي اديل رحلة رقم 117 من الرياض الى جدة ، طائرة A320 طاقم رحلتها من النساء بالكامل من الكبينة الى طاقم المقصورة "الضيافة" 😍💚🤍
#ساعه_استجابهpic.twitter.com/3UHWwVhx4V
وربي فخر ما شاء الله تبارك الله 😍💜👩🏻✈️💜👩🏻✈️✈️ #فلاي_اديل@flyadealpic.twitter.com/8wVOIx0Xa0— DAN 𓃴 (@11_wejdanb) May 20, 2022
لأول مرة في السعودية طاقم نسائي كامل يشغل رحلة الرياض - جدة فلاي أديل— سُليمان (@Mr_semo10) May 21, 2022
دخول قوي من النساء خلال أربع سنوات إحتلال الوظايف ارضًا وجوًا 😅💜 pic.twitter.com/xuOcxVRKHp
طيران فلاي اديل السعودي رحلة رقم 117 المتوجه من الرياض الى جدة ، طائرة A320 طاقم رحلتها لاول مرة من النساء بالكامل من مقصورة القيادة (الكابتن ومساعد الطيار) الى طاقم الضيافة وسط ترحيب الجميع 😊 pic.twitter.com/tTle7xdMP8— فيصل (@openmindsaudii) May 20, 2022
🇸🇦✈️— الطيران السعودي (@saudia_aviation) May 19, 2022
لـ اول مرة في تاريخ المملكة ‼️
لطيران فلاي اديل @flyadeal رحلة رقم 117 من الرياض الى جدة ، طائرة A320 طاقم رحلتها من النساء بالكامل من الكبينة الى طاقم المقصورة "الضيافة" 💜✈️ pic.twitter.com/OUR1uDAsJ1
لأول مرة في السعودية طاقم نسائي كامل يشغل رحلة الرياض - جدة فلاي أديل— سُليمان (@Mr_semo10) May 21, 2022
دخول قوي من النساء خلال أربع سنوات إحتلال الوظايف ارضًا وجوًا 😅💜 pic.twitter.com/xuOcxVRKHp
وأتمت شركة طيران سعودية أول رحلة لها في تاريخ البلاد بطاقم جميعه من النساء، وفق ما أفاد مسؤولون أمس السبت.
وأقلعت رحلة شركة "فلاي أديل" منخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية من العاصمة الرياض متوجهة الى جدة الخميس الماضي، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشركة عماد اسكندراني.
وقال اسكندراني إن "غالبية" طاقم الطائرة المؤلف من سبعة أشخاص كن من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن التي كانت امرأة أجنبية.
المصدر: RT