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السعودية.. رواد "تويتر" يحتفون بحدث تاريخي في المملكة أبطاله طاقم من النساء

مال وأعمال

السعودية.. رواد
تويتر- فلاي أديل
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احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأول رحلة داخلية لشركة طيران سعودية بطاقم نسائي كامل، والتي تعد حدثا مهما على طريق تمكين النساء في المملكة.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الرحلة التي اعتبر البعض أنها خطوة لتعزيز دور المرأة والانفتاح الذي تشهده البلاد.

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أول رحلة داخلية لشركة طيران سعودية بطاقم نسائي
أول رحلة داخلية لشركة طيران سعودية بطاقم نسائي

وأتمت شركة طيران سعودية أول رحلة لها في تاريخ البلاد بطاقم جميعه من النساء، وفق ما أفاد مسؤولون أمس السبت.

وأقلعت رحلة شركة "فلاي أديل" منخفضة التكلفة والتابعة للخطوط الجوية السعودية من العاصمة الرياض متوجهة الى جدة الخميس الماضي، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشركة عماد اسكندراني.

وقال اسكندراني إن "غالبية" طاقم الطائرة المؤلف من سبعة أشخاص كن من النساء، بما في ذلك مساعدة قائد الطائرة، ما عدا الكابتن التي كانت امرأة أجنبية.

المصدر: RT

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