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بيل غيتس يكشف سبب عدم استثماره في العملات المشفرة

مال وأعمال

بيل غيتس يكشف سبب عدم استثماره في العملات المشفرة
AP Evan Agostini / Source:Invision
الملياردير الأمريكي، بيل غيتس
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أكد الملياردير الأمريكي، بيل غيتس، أنه لا يستثمر في العملات المشفرة، لافتا إلى أنه "يحب الاستثمار في الأشياء التي لها مخرجات قيمة".

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وفي جلسة أسئلة وأجوبة في موقع "ريديت"، أجاب بيل غيتس على سؤال: "ما رأيك في البيتكوين والعملات المشفرة؟" قائلا: "أنا لا أملك أيا منها..أحب الاستثمار في الأشياء التي لها مخرجات قيمة".

وأضاف بيل غيتس: "تعتمد قيمة الشركات على كيفية صنع منتجات رائعة..قيمة التشفير هي فقط ما يقرر شخص آخر أن شخصا آخر سيدفعه مقابل ذلك، لذا لا تضيفه إلى المجتمع مثل الاستثمارات الأخرى".

بيل غيتس يكشف سبب عدم استثماره في العملات المشفرة

ويأتي ذلك بعد تقارير تشير إلى انهيار العملة المشفرة، حيث أن سعر عملة "البيتكوين" انخفض إلى أقل من 30 ألف دولار للسهم في مايو الجاري، بينما يتوقع الخبراء أنه قد ينخفض ​​إلى أقل من ذلك.

المصدر: RT

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