صحيفة: محكمة في ميونيخ قد تحظر على "فورد" صناعة بعض أنواع سياراتها في ألمانيا

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن محكمة في ميونيخ قد تحظر على شركة "فورد" الأمريكية صناعة بعض أنواع من سياراتها في ألمانيا بسبب جدل حول براءة الاختراع.

وحسب تقرير لصحيفة "فيرتشافتس فوخيه"، فإن المرافعات القضائية متعلقة بوجود شرائح الكترونية للاتصالات الخلوية في السيارات، تأخرت شركة "فورد" عن سداد المفدوعات مقابل الترخيص لاستخدامها.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدة جهات تعود لها براءة الاختراع، قد تقدمت بدعوى قضائية بسبب استخدام تلك الشرائح. وتمثلها في المحكمة شركة IP Bridge اليابانية.

ولم توضح الصحيفة ما هي الموديلات التي قد يطالها الحظر في حال اتخذت المحكمة قرارا بذلك.

وليدخل الحظر حيز التنفيذ، يتعين على مقدم الدعوى تقديم ضمانات مالية بحجم 227 مليون يورو. وإن لم تتم تسوية الخلاف سيبدأ سريان الحظر بعد أسبوع أو أسبوعين، حسب التقرير.

يذكر أن شركة "فورد" الأمريكية باعت 126 ألفا و400 سيارة في ألمانيا في العام الماضي.

المصدر: تاس