شولتس: قطر ستلعب دورا محوريا في استراتيجيتنا لتنويع مصادر الطاقة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن قطر ستلعب دورا محوريا في استراتيجية بلاده للتنوع في مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن "ألمانيا ستطور بنيتها التحتية لاستيراد الغاز المسال بالسفن".

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في برلين: "قضية أمن الطاقة تلعب دورا مهما بالنسبة لنا، وألمانيا ستطور بنيتها التحتية لاستيراد الغاز المسال عن طريق السفن".

بدوره، أكد أمير قطر أن "بلاده تعتزم بدء توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا في عام 2024، وأن الدوحة ستركز على زيادة استثماراتها في ألمانيا خلال السنوات المقبلة".

وأضاف: "العلاقات بين دولة قطر وألمانيا متميزة واستراتيجية، وتشمل مختلف المجالات السياسية وجوانب الشراكات الاستثمارية والاقتصادية"، لافتا إلى أنه "بحث مع المستشار الألماني العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها على كافة الأصعدة بما في ذلك في مجالات التعليم والاقتصاد والاستثمار والطاقة والدفاع، إضافة إلى آخر التطورات الدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وتعتزم ألمانيا إنشاء منصات للغاز الطبيعي المسال وتسارعت وتيرة تنفيذ تلك الخطط مع سعيها للاستغناء عن واردات الغاز الأرخص القادمة من روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشارت مصادر مطلعة في وقت سابق، إلى أن "الإعلان لا يعني إبرام صفقات طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال"، وأن تلك المحادثات "تواجه تحديات مع إحجام برلين عن قبول شروط قطر لإبرام صفقات مدتها 20 عاما على الأقل لتأمين كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال تحتاجها ألمانيا".

ووقع أمير قطر الاتفاق في ألمانيا مع وزير الاقتصاد روبرت هابيك، الذي زار الدوحة في مارس الماضي، يرافقه مسؤولون من شركة الكهرباء الألمانية (آر.دبليو.إي) وشركة الطاقة (يونيبر)، لإجراء محادثات بشأن صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال.

المصدر: "دويتشه فيله" + "الراية" القطرية