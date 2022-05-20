بالفيديو.. انفجار خزانات محطة وقود بالسعودية

تداول رواد موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة انفجار خزانات محطة وقود بالسعودية وذلك بسبب الحر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المملكة.

ولم يتسن لـRT التأكد من تاريخ وقوع الحادثة، لكن وفقا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي فإن المقطع تم توثيقه بتاريخ 15 مايو الجاري.

#السوق_السعودي



لحظة انفجار خزانات محطة وقود الدريس بسبب الحرارة الشديدة بين بقيق والاحساء pic.twitter.com/fiNEJgyYtS — شايم | وتسابيات (@2022uuu) May 19, 2022

الان

احتراق خزان الوقود محطة ادريس طريق بقيق الجويه اتجاه الاحساء pic.twitter.com/cWhP7DK0SM — ابراهيم الحربي (@Alharbi0ia) May 15, 2022

ويظهر مقطع الفيديو محطة وقود في المملكة قبل لحظات من انفجارها واشتعال النيران فيها، ويظهر من الفيديو خروج النار من أربع فتحات من الأرض بعد قذف الأغطية الموجودة على تلك الفتحات بمشهد مروع.

وعلى حد تعبير المتابعين فإن الانفجار وقع في خزان تحت الأرض وتضررت البنية التحتية للمحطة بشكل كبير، وبحسب المعطيات فإنه لم يصب أي أحد بأذى وذلك لأن مكان الخزانات يبتعد عن مكان التعبئة.

وفي الوقت الراهن تشهد السعودية ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث سجلت منطقة مكة المكرمة وجدة 47 درجة مئوية.

المصدر: وكالات