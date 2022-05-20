ميشوستين يحث على ربط بنوك رابطة الدول المستقلة بالنظام المالي الروسي البديل عن "سويفت"

أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إلى أن موسكو تعتبر أن ربط بنوك رابطة الدول المستقلة بنظام نقل الرسائل المالية الروسي ومنظومة الدفع "مير" أولوية من وجهة النظر المالية.

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وقال رئيس الحكومة الروسية، في اجتماع لمجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة اليوم الجمعة: "في مجال الأسواق المالية نرى كأولوية ربط بنوك الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة بنظام إرسال الرسائل المالية التابع للمركزي الروسي، فضلا عن ربط "مير" مع البنية التحتية للبطاقات المصرفية (في هذه الدول)".

وشدد رئيس الحكومة الروسية على تقليص الاعتماد على العملة الأمريكية ما يزال من الأولوليات، وقال إن "التخلي عن الدولار لا يزال في مركز الانتباه"، مؤكدا على أهمية ذلك كون استخدام الدولار واليورو يتم بشكل متزايد كأداة للضغط السياسي والابتزاز الاقتصادي.

وأشار إلى أنه في ظل ضغوطات العقوبات من المهم تعزيز التعاون والاستفادة بشكل أكثر من الآليات المتعددة الأطراف، مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، والتعاون في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، فضلا عن توسيع استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.

والبطاقة المصرفية الروسية "مير"، تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية. وأطلقت هذه المنظومة بعدما واجه عدد من البنوك الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" على خلفية العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا منذ 2014.

المصدر: نوفوستي