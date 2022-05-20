بكين لم تؤكد أو تنفي المعلومات المتعلقة بخطط تجديد احتياطيات النفط الاستراتيجية من روسيا

لم يؤكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، أو ينفي اليوم، الحديث عن وجود خطط لدى الصين لتجديد احتياطياتها النفطية الاستراتيجية من خلال الواردات من روسيا.

وقال المتحدث الصيني، في إفادة صحفية دورية: "لا علم لي بالمعلومات المقدمة من جانبكم. يمكنني القول من حيث المبدأ إنه يجري باستمرار بين الصين وروسيا تعاون اقتصادي –تجاري، على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة".

وتابع المتحدث: "كما أريد أن أؤكد أن العقوبات أحادية الجانب لا تساعد في حل المشاكل بل تضر بالنظام التجاري القائم وبمبادئه".

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أمس الخميس، أفادت وكالة بلومبرغ، نقلا عن مصادر، بأن بكين تناقش حاليا مع موسكو مسألة الإمدادات الإضافية من النفط الروسي، والتي ستستخدم لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية للصين. وذكرت الوكالة أن المباحثات حول ذلك، تجري على مستوى الحكومتين، أما شركات النفط فتشارك بشكل بسيط فيها.

وأشار المصدر إلى أنه لا توجد حتى الآن، معلومات عن الأحجام المحتملة للإمدادات أو شروط توريدها.

المصدر: تاس