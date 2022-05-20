الروبل الروسي يسجل مستويين قياسيين في غضون نحو ساعة أمام الدولار واليورو

تواصل العملة الروسية تسجيل المكاسب أمام نظيرتيها الأمريكية والأوروبية، ويأتي ذلك على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، والتي طالت قطاعات اقتصادية مختلفة.

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وسجلت العملة الروسية خلال تعاملات اليوم مستويين قياسيين في غضون نحو ساعة أمام العملتين الأمريكية والأوروبية.

وتراجع سعر صرف الدولار، خلال التعاملات، إلى دون مستوى 57 روبلا، للمرة الأولى منذ أبريل 2018، فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى دون مستوى 60 روبلا للمرة الاولى منذ أبريل 2017.

ويأتي صعود العملة الروسية، بعد أن كانت قد تراجعت في النصف الثاني من شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، إذ تجاوزت مستوى 140 روبلا للدولار.

وفي مطلع شهر مارس الماضي أعلن البنك المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في روسيا، ومن أبرز الإجراءات إلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو.

ويرى خبراء أن الروبل الروسي يلقى دعما من فائض الميزان التجاري، حيث أن الاستيراد في روسيا تراجع بنحو 50% الأمر الذي قلل من الطلب على العملة الأمريكية.

المصدر: RT + تاس