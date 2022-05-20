رئيس غرفة تجارة أبو ظبي: تجمع الإمارات وروسيا قدرات تنموية واسعة وتطلعات إيجابية

أكد عبد الله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي حرص قيادة الإمارات على تعزيز العلاقات التي تربطها وروسيا في مختلف المجالات.

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وكان المزروعي بحث في مقر برج الغرفة بأبو ظبي مع أرسين كانوكوف، رئيس مجموعة التعاون بين مجلس الاتحاد الروسي والمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، والوفد المرافق له "مجالات التعاون المشترك، وذلك بحضور سعادة محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة".

ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي إلى أن "البلدين يتشاركان في القدرات التنموية الواسعة، ويملكان التطلعات الإيجابية المشتركة، والتي تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح العامة".

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ونوه المزروغي بما تشهده العلاقات التجارية بين البلدين من تقدم في مختلف القطاعات، و"خاصة في الاقتصاد المعرفي والمستدام، والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الدائري وغيرها من القطاعات الجديدة والواعدة".

ودعا المسؤول الاقتصادي الإماراتي إلى "تكثيف الجهود بين بيئة الأعمال في أبو ظبي ونظيرتها في روسيا لرفع مستويات التعاون التجاري والاستثماري وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة تخدم التطلعات التنموية الشاملة للبلدين الصديقين".

السيناتور الروسي أرسين كانوكوف بدوره، أكد "حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات وتنميتها إلى مستويات أوسع وآفاق أرحب، وتعزيز العمل ودعمه، وتنسيق الجهود المتكاملة بين مجتمعات الأعمال في إمارة أبو ظبي وروسيا، وذلك للبناء على ما تحقق من إنجازات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين خلال السنوات الماضية".

المصدر: وام