رئيس هيئة قناة السويس: للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا آثار إيجابية وسلبية على القناة

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، "لها آثار إيجابية وسلبية على القناة".

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وأوضح في تصريح، أن الآثار الإيجابية للعملية العسكرية، تتمثل بزيادة تجارة البترول الخام ومنتجاته المتجهة إلى الخليج العربي لأوروبا وأمريكا كبديل للبترول الروسي، ولكن التأثير الإيجابي بات لدينا أفضل من التأثير السلبي حتى زاد عدد السفن والحمولات والعوائد الدولارية.

وأضاف: "أدى هذا الأمر إلى زيادة في السفن العابرة، ولو قارنا من 1 مايو إلى غاية اليوم فعدد السفن العابرة 1166 بنسبة زيادة 10 بالمئة عن العام الماضي والذي وصل عدد السفن العابرة به لـ1066، 324 مليون دولار أصبح 399 مليون دولار بزيادة 23 بالمئة"، مشددا على أن "الآثار الإيجابية كانت أعلى من الآثار السلبية".

من جهة أخرى، أشار إلى الآثار السلبية، قائلا: "مع بداية أزمة روسيا وأوكرانيا، انتبهت الهيئة لوجود آثار سلبية من ضمنها تراجع تجارة منطقة البحر الأسود العابرة من قناة السويس، مع تأثر حركة الملاحة للسفن القادمة من شرق أسيا وروسيا وأوكرانيا وباتت لا تعبر حاليا".

المصدر: "القاهرة 24"