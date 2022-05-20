وزيرة الخزانة الأمريكية: مجموعة السبع تريد توحيد مستوردي النفط الروسي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن دول مجموعة السبع تناقش موضوع إنشاء كارتل خاص لمستوردي النفط الروسي مهمته تحديد عتبة سعرية للنفط الروسي.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن، الهدف من تشكيل هذا الكارتل للمشترين، هو ضمان سعر ثابت للنفط الروسي يمكن أن يقلل من عائدات موسكو المالية.

وقالت الوزيرة الأمريكية، للصحفيين في بون: "يعتبر الكثيرون، وأنا من ضمنهم، هذا الخيار جذابا من وجهة النظر الاقتصادية العامة، ولكن في الواقع، يعد إطلاق مثل هذه الآلية مهمة صعبة ومعقدة، ولم يتم بعد حل كل القضايا المتعلقة بذلك".

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ونقلت الوكالة، عن مصدر مطلع، أن قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل نهاية مايو لمناقشة الوضع في أوكرانيا، سيدعمون أيضا الحد من سعر النفط الروسي. لكن مصدرا آخر قال للوكالة، إن هذه الخطة لا تزال بعيدة عن التنفيذ.

المصدر: نوفوستي