التضخم يتباطأ في روسيا

أظهرت بيانات لهيئة الإحصاء الروسية "روس ستات"، أن التضخم تباطأ في النصف الأول من الشهر الجاري مقارنة بنهاية الشهر الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن معدل التضخم في روسيا في الفترة من 7 وحتى 13 من شهر مايو الجاري بلغ 0.5%، فيما كان قبل أسبوع عند مستوى 0.12%.

ومنذ بداية شهر مايو الجاري، ارتفعت أسعار المستهلك في روسيا بنسبة 0.15%، ومنذ بداية العام الجاري صعدت أسعار المستهلك بنسبة 11.84%.

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات أن التضخم بلغ في 13 مايو 2022 نسبة 17.67%.

المصدر: تاس