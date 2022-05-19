الأسهم الأمريكية تسجل أكبر خسائر في نحو عامين

تراجعت المؤشرات الأمريكية، أمس الأربعاء، بشكل ملحوظ، حيث سجلت أدنى مستوى في نحو عامين، وذلك في ظل مخاوف حول التضخم وزيادة سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة.

وأمس انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي في نهاية التعاملات بنسبة 3.57% إلى 31490.07 نقطة، فيما أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تعاملات الأربعاء، على تراجع بنسبة 4.04% إلى 3923.68 نقطة.

وأنهى تعاملات أمس مؤشر "ناسداك" على تراجع بنسبة 4.73% عند 11418.16 نقطة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وعلى وجه الخصوص، انخفض سهم عملاقي "أبل" و"أمازون" بنسبة 5% و7% على التوالي، ومن بين أسباب التراجع ارتفاع التضخم وزيادة سعر الفائدة الرئيسي في الولايات المتحدة.

كذلك ساهمت في التراجع توقعات بأن أرباح الشركات ستتراجع على خلفية الوضع في أوكرانيا والاضطرابات في الخدمات اللوجستية.

المصدر: وكالات