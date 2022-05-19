هل سعر صرف الروبل الروسي مصطنع أم حقيقي؟

أشار مساعد الرئيس الروسي مكسيم أورشكين، إلى أن ارتفاع الروبل الروسي يأتي في ظل ميزان مدفوعات قوي، مشددا على أن سعر صرف العملة هذا العام مبني على معطيات السوق على عكس العام الماضي.

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وقال أورشكين، في كلمة خلال مشاركته في الماراثون التعليمي "آفاق جديدة" اليوم الخميس: "لماذا يصعد الروبل؟ يقول الكثيرون إن (سعر صرف) الروبل مزيف إلى حد ما، إنهم يحاولون إنكار الواقع، لكن في الواقع كان سعر الصرف مصطنعا العام الماضي، وهذا العام يعتمد على السوق تماما، دون أي تأثير خارجي".

كذلك أشار مساعد الرئيس الروسي، إلى أن ميزان المدفوعات القوي ساهم في دعم سعر صرف العملة الروسية.

وأشار أورشكين، الذي شغل في السابق منصب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، إلى أنه من المتوقع ألا يتجاوز تراجع الاقتصاد الروسي هذا العام مستوى 5%، وسيصل الاقتصاد الروسي أدنى مستوى له في نهاية الربع الثالث من 2022.

ووفقا لتوقعات البنك المركزي الروسي فإن ركود الاقتصاد الروسي في 2022 سيكون في نطاق 8% - 10%، على أن يصل الاقتصاد الروسي أدنى مستوى هذا العام في الربع الرابع من 2022.

فيما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022 بنسبة 7.8%

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس