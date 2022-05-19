الحكومة المصرية تكشف تفاصيل طرح موانئ البلاد في البورصة

قال المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، إن سعي الدولة لتمكين القطاع الخاص، يعد أحد مخرجات الأزمة الحالية.

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وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي برنامج "بالورقة والقلم"، أن الدولة تبحث عن منهجية جديدة في العمل، من خلال تمكين القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي، ومن هنا جاءت فكرة طرح أسهم شركات حكومية بالبورصة لزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الموانئ ستظل مصرية، وما يعنيه رئيس الوزراء من طرح الشركة القابضة للموانئ بالبورصة، هو طريقة جديدة لإدارة الموانئ لرفع كفاءتها لكون سوق الموانئ أصبح تنافسي، وآلية العمل تستدعى تطوير هذه الموانئ واستحداث آليات جديدة تتواكب مع مستجدات الملاحة الدولية، ويجب على مصر مواكبة العصر في إدارة الموانئ، فجاءت فكرة إنشاء شركة قابضة تدير الموانئ مجتمعة، ويتم طرح جزء من أسهم الشركة بالبورصة للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

المصدر: القاهرة 24