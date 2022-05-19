روسيا تعرض مروحية وطائرة بدون طيار جديدتين في معرض HeliRussia 2022

قالت شركة "مروحيات روسيا"، إنها ستقدم في معرض HeliRussia 2022، المروحية "أنسات" في النموذج الطبي وكذلك الخاص برجال الأعمال، والطائرة بدون طيار BAS-200.

وأضاف المكتب الصحفي لهذه الشركة، التابعة لمؤسسة "روستيخ الحكومية"، في بيانه: "سيتمكن المشاركون وضيوف المعرض من التعرف على مروحية Ansat بنموذجها الطبي الذي يتم توريده إلى خدمة الإسعاف الجوي الوطني. والمروحية مجهزة بنظام الكتروني للفحص والتشخيص والمراقبة. وسيتم كذلك عرض نموذج Ansat Aurus –المخصصة لرجال الأعمال".

إقرأ المزيد

ووفقا للبيان، سيتم تقديم كذلك الطائرة بدون طيار من طراز BAS-200 ، والتي يمكن استخدامها للمراقبة وتسليم البضائع والبحث والإنقاذ والأعمال الزراعية.

ويشار إلى أن المعرض الدولي HeliRussia 2022 يقام في موسكو في الفترة من 19 إلى 21 مايو، وتشرف على تنظيمه وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

المصدر: تاس