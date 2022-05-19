"أبابيل الإيرانية" تحط في طاجيكستان

قال العميد أبو الفضل شكرجي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية، إن المصنع الذي تم افتتاحه في طاجيكستان سينتج فقط طائرات استطلاع بدون طيار.

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وعلى هامش زيارة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري لطاجيكستان، حيث تم افتتاح مصنع إنتاج طائرات مسيرة من طراز "أبابيل 2"الإيرانية، أوضح شاكرجي أنه "بالنظر إلى قدرات الجمهورية الإسلامية الايرانية في إنتاج المسيرات، فإن هذا المصنع سينتج فقط طائرات استطلاع بدون طيار وسيكون فعالا للغاية في إطار تعاوننا الإقليمي".

وأضاف، بحسب مراسلنا في طهران: "لدينا اليد العليا في مجال المسيرات في المنطقة ونوفر جميع احتياجاتنا الدفاعية والأمنية".

وأشار إلى أنه "فيما يتعلق بالتعاون الدفاعي مع الدول الأخرى، لدينا حاليا تعاون ثنائي ومتعدد الأطراف لتصدير أو إنتاج طائرات استطلاع بدون طيار في عدد من البلدان".

المصدر: RT