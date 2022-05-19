برلماني روسي يقترح منح أسبوع إضافي لمن يقرر قضاء إجازته في روسيا

اقترح النائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) سلطان حمزايف بأن تمنح الحكومة الروسية أسبوعا يضاف إلى إجازة المواطنين الذين يختارون الاستجمام في روسيا.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به يوم 18 مايو لوكالة "نوفوستي" الروسية. وأوضح البرلماني أن تلك الخطوة ستُسهم في تطوير القطاع السياحي الروسي وستدعم السياح أنفسهم.

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واشترط البرلماني تقديم الأسبوع الإضافي للسائح المجاز بأن يقضي ما لا يقل عن أسبوعيْن في المنتجعات الروسية.

وقال حمزايف إنه قد قدم اقتراحا بهذا الشأن إلى هيئة السياحة الحكومية الروسية.

يذكر أن نائب رئيس الحكومة الروسية، دميتري تشيرنيشينكو، أعلن أن السياحة الداخلية ستشمل عام 2022 نحو 61 مليون شخص، مشيرا إلى أن الحكومة الروسية خصصت عام 2021 ما يقارب 45.9 مليار روبل لتطوير البنية التحتية السياحية وزيادة جودتها. وستخصص الحكومة لهذا الغرض عام 2022 نحو 52.8 مليار روبل.

يذكر أن خسائر الاتحاد الأوروبي، حسب أخصائية السياحة الروسية، مايا كوتليار، تقيّم عام 2022 بغياب 10 ملايين سائح روسي. أما قبرص واليونان فستتكبدان أكبر الخسائر بسبب غياب السياح الروس في فنادقهما.

المصدر: لينتا. رو