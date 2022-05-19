في خضم العقوبات.. كفة الميزان ترجح بشكل حاد لصالح روسيا في تجارتها مع اليابان

أفادت وزارة المالية اليابانية، بأن استيراد اليابان للسلع الروسية ارتفع بشكل كبير في أبريل ليبلغ نسبة 67.3 بالمئة.

وبالقيمة المطلقة، بلغ هذا الرقم 187.1 مليار ين (1.45 مليار دولار)، وساهم في ذلك ارتفاع أسعار موارد الطاقة.

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في غضون ذلك، تراجعت قيمة الصادرات اليابانية إلى روسيا في نفس الشهر بنسبة 69.3٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ووصلت إلى 23.77 مليار ين (184.2 مليون دولار). وبشكل عام، تم تسجيل مستوى قياسي للواردات في شهر أبريل منذ عام 1979 للمؤشرات لمدة شهر، حيث بلغت 8.92 تريليون ين (69.1 مليار دولار). وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، كان النمو 28.2 في المئة. وجاءت الصادرات في المرتبة الثانية منذ 1979 عند 8.76 تريليون ين (67.9 مليار دولار). وكانت نسبة النمو 12.5 في المئة.

وتأتي هذه الأرقام في ظل انضمام طوكيو إلى سلسلة عقوبات غربية صارمة ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؟

المصدر: نوفوستي