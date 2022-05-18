155 ألف سيارة سنويا.. بدء بناء مصنع للسيارات الكهربائية في السعودية

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية بدء شركة "لوسيد" للسيارات الكهربائية ببناء مصنع متقدم في المملكة، بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف سيارة سنويا واستثمارات تزيد على 12.3 مليار ريال.

ومن المقرر أن ينتج مصنع شركة "لوسيد" 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية ابتداء من عام 2023، ليصل إلى طاقته الاستيعابية الكاملة في عام 2028 البالغة 155 ألف سيارة، كما سيكون هناك نوعان حصريان للمصنع المزمع بناؤه في المملكة وتصدير ما يقارب 95 في المئة من إنتاجه. حسب وكالة الأنباء السعودية.

ونقلت الوكالة عن وزير الاستثمار خالد الفالح، أن البدء بتطوير صناعة السيارات الكهربائية في المملكة "يعكس التزامها القوي بجذب استثمارات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد ونقل التقنية وتطوير المهارات لدى الشباب السعودي، كما تعكس التزام المملكة العالمي بتعزيز الاقتصاد الأخضر وتخفيف الانبعاثات الكربونية".

وقعت #وزارة_الاستثمار مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة @LucidMotors وعدد من الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة بهدف توطين صناعة المركبات، وتحديداً المركبات الكهربائية وذلك كجزء من أهداف #رؤية_السعودية_2030 لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية تنافسية. pic.twitter.com/xALUgKoI5v — وزارة الاستثمار (@MISA) May 18, 2022

وحول جهود المملكة لتطوير قطاعي الصناعة والنقل، قال الفالح إن تطوير قطاع تصنيع السيارات الكهربائية يشكل جزءا من الجهود الأوسع للمملكة للنهوض بالقطاع الصناعي، والصناعات المتقدمة، وأشار إلى أن قطاع النقل يؤدي دورا مهما في انتقال المملكة إلى اقتصاد أكثر اخضرارا وفي جهود المملكة لتحقيق التزامها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.

ومؤخرا، أعنت المملكة التزامها بشراء 50 ألف مركبة كهربائية مع إمكانية شراء 100 ألف مركبة إضافية خلال السنوات العشر القادمة.

ومن المتوقع البدء بتسليم مركبات المصنع الكهربائية في السوق السعودي خلال هذا العام، إذ سيعمل المصنع على تلبية الطلب المتنامي للسيارات الكهربائية في المملكة والمنطقة، كما سيعمل على تعزيز القدرة التصديرية لأسواق الشرق الأوسط من المملكة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية