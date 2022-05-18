بلينكن: الولايات المتحدة ستخصص 215 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستخصص 215 مليون دولار إضافية لممواجهة أزمة الغذاء العالمية.

وقال بلينكن من منبر مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، إنه "اليوم، آخذا بعين الاعتبار الطابع العاجل للأزمة، نعلن تخصيص 215 مليون دولار للمساعدات الغذائية الطارئة".

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وأضاف أن الإدارة الأمريكية تتوقع من الكونغرس رصد تمويل إضافي كبير، سيتم إنفاقه على تلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية.

يذكر أن المنظمات الدولية حذرت من أزمة غذاء في العالم على خلفية النزاع في أوكرانيا والعقوبات المفروضة ضد روسيا في ظل استمرار عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي