الخزانة الأمريكية تحذر من الآثار التضخمية المصحوبة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وسط الحرب في أوكرانيا يؤدي إلى "آثار تضخمية مصحوبة بركود".

وفي تصريح قبيل اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في ألمانيا، أشارت يلين إلى أن "الآثار غير المباشرة" جزء لا يتجزأ من العملية الروسية في أوكرانيا، وقرار الرد عليه عبر العقوبات.

وأضافت: "تم بذل جهود لتضييق العقوبات لتقليل التأثير السلبي على الولايات المتحدة وحلفائها"، مشيرة إلى أن "الخطوات لزيادة العرض من النفط، مثل تحرير النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار النفط".

ولفتت يلين إلى أنه "من المؤكد أن التوقعات الاقتصادية عالميا صعبة وغير مؤكدة، وأسعار الغذاء والطاقة المرتفعة لها آثار تضخمية مصحوبة بركود، وبالتحديد خفض الإنتاج والإنفاق وزيادة التضخم في جميع أنحاء العالم "، مؤكدة أن "الولايات المتحدة من نواحٍ عديدة في وضع أفضل، لمواجهة هذا التحدي، بالنظر إلى قوة سوق العمل والاقتصاد لدينا".

وشددت على "أننا نبذل قصارى جهدنا لتجنب المزيد من الزيادات في أسعار الطاقة، ولكن كما تعلمون ، نريد أيضا التأكد من أننا نساعد، أوروبا على وجه الخصوص، من الاعتماد على روسيا للحصول على النفط والغاز".

المصدر: axios