صندوق سعودي يشتري حصة في شركة ألعاب مشهورة

اشترى صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة تبلغ نسبتها 5% من أسهم شركة ألعاب الفيديو اليابانية الشهيرة "نينتندو"، المطورة للعبة "سوبر ماريو".

وتأتي عملية الشراء بعد رفع صندوق الاستثمارات العامة من استثماراته في شركات ألعاب الفيديو في العامين الماضيين، إذ سبق أن استثمر في شركة "أكتيفيجن بليزارد"، التي اشترتها "مايكروسوفت" بنحو 69 مليار دولار، ويملك الصندوق فيها 37.9 مليون سهم تمثل 5% من أسهم الشركة المنتجة للعبة "call of duty".

كما كشف الصندوق في فبراير الماضي، عن حصص تزيد عن 5 % في شركتي ألعاب مدرجتين في اليابان بأكثر من مليار دولار، الأولى هي "كابكوم" المنتجة لسلسة ألعاب "ستريت فايتر" و"ريزدنت إيفل"، والثانية شركة "نيكسون" المنتجة للعبتي "مابل ستوري" و"دنجيون اند فايت".

يذكر أن "نينتندو" المهتمة بتطوير ألعاب الفيديو وأجهزتها، أسسها فوساجوري ياموشي عام 1889، وأنتجت أوراق لعب "هانافودا" المصنوعة يدويا، وتسعى لبيع 27 مليون جهاز سويتش هذا العام.

المصدر: الاقتصادية