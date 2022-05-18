الكرملين يوضح تداعيات فرض رسوم أوروبية على النفط الروسي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن فرض الدول الغربية (بما في ذلك الأوروبية) رسوما على واردات النفط الروسي سيؤدي إلى ارتفاع سعره.

إقرأ المزيد

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "هذه مسألة جدوى اقتصادية، سيتعين على مشتري النفط دفع المزيد أو البحث عن مصادر بديلة".

وجاء تصريح المسؤول الروسي تعليقا على تقارير إعلامية تحدثت عن أن الولايات المتحدة ستقترح، في اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع، على أوروبا فرض رسوم على النفط من روسيا، والتي ستكون على حد تعبير واشنطن بديلا لفرض الاتحاد الأوروبي حظرا مباشرا على استيراد النفط من روسيا.

وتسعى واشنطن من خلال الرسوم حرمان روسيا لجزء من عائدات صادراتها النفط، لكن بيسكوف أكد أن فرض أوروبا رسوما على واردات النفط الروسي سيؤدي إلى زيادة في الأسعار أي أن التكلفة الإضافية ستقع على عاتق المشتري النهائي.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لدواعي أمنية، والتي جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لها، فرضت الدول الغربية عدة حزم من العقوبات على موسكو طالت قطاعات اقتصادية وشركات وأفرادا في روسيا.

وفي الوقت الراهن تشهد الدول الأوروبية انقساما حول حظر النفط الروسي، وذلك في إطار الحزمة السادسة من العقوبات.

وأمس أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حكومي حول الطاقة، إلى أن أوروبا تفرض العقوبات التي تطال سوق النفط والغاز لأسباب سياسية مطلقة وبضغط من الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي