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الليرة اللبنانية تستمر بالهبوط أمام الدولار وتقترب من رقمها القياسي

مال وأعمال

الليرة اللبنانية تستمر بالهبوط أمام الدولار وتقترب من رقمها القياسي
AP Hassan Ammar
احتجاجات في لبنان - صورة أرشيفية
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تستمر الليرة اللبنانية في الهبوط أمام الدولار في السوق السوداء الموازية، بعد صدور نتائج الانتخابات النيابية، لتقترب من الرقم القياسي الذي حققته في وقت سابق.

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وشهد لبنان، اليوم الأربعاء، ارتفاعا كبيرا في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، حيث تراجعت قيمة الليرة اللبنانية أما دولار في السوق الموازية بشكل كبير جدا، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الواحد بين 31100 و31200 ليرة لبنانية.

الليرة اللبنانية تستمر بالهبوط أمام الدولار وتقترب من رقمها القياسي

وكان سعر صرف الدولار سجل في يناير الماضي ارتفاعا قياسيا، بلغ 33500 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند 1507 ليرات للدولار.

هذا وتراجعت القيمة السوقية للعملة الوطنية بأكثر من 95% في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية اللبنانية، التي وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد 10 أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.

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المصدر: RT

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