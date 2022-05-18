بيانات حديثة عن الصادرات المصرية

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن الصادرات الوطنية المصرية حققت قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".

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وبحسب ما نقلته الصحيفة عن بيانات الجهاز المركزي، فقد بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية الوطنية نحو 4 مليارات و118 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 2 مليار و921 مليون دولار في شهر فبراير عام 2021، بزيادة بلغت قيمتها نحو مليار و197 مليون دولار.

وأوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قائمة الصادرات الوطنية المصرية تضمنت القطن الخام بقيمة 45 مليون و468 ألف دولار في شهر فبراير الماضي، بينما كانت 23 مليون و659 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 21 مليون و809 ألف دولار، يليها صادرات مصر من المواد الخام، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 358 مليون و998 ألف دولار، مقابل 324 مليون و759 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 34 مليون و239 ألف دولار، وفق ما أفادت به "اليوم السابع".

وأشارت البيانات إلى أن صادرات مصر من السلع نصف المصنعة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 796 مليون و582 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 549 مليون و960 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 308 ملايين و769 ألف دولار.

وكشفت هذه البيانات أن الصادرات المصرية تامة الصنع بلغت قيمتها نحو مليار و755 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل مليار و446 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بحسب الصحيفة.

المصدر: "اليوم السابع"