ماسك: إذا استمرت حكومة بايدن بطبع الدولارات سنتبع مسار فنزويلا

انتقد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، رئيس بلاده جو بايدن، محذرا من أنه إذا استمرت الحكومة في طباعة النقود، فسوف يزداد التضخم سوءا وقد تتبع الولايات المتحدة مسار فنزويلا.

وانتقد مؤسس شركة "تسلا"، الذي قال إنه صوت "بأغلبية ساحقة للديمقراطيين"، الحزب الديمقراطي وبايدن على وجه الخصوص.

ورأى ماسك أنه "لا يبدو أن هذه الإدارة قد أنجزت الكثير.. بينما إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، إذا تركت ترامب جانبا، كان هناك الكثير من الأشخاص في الإدارة الذين كانوا فعالين في إنجاز الأمور"، لافتا إلى أن "الحزب الديمقراطي يخضع لسيطرة مفرطة من قبل النقابات العمالية والمحامين".

وأضاف: "عندما يعارض الديمقراطيون مصالح الشعب، فعادة ما يرتبط ذلك بدعوات من المحامين والنقابات، بينما عندما يفعل الجمهوريون ذلك، يكون ذلك بسبب شر الشركات والتعصب الديني"، مشيرا إلى أنه "في حالة بايدن، فهو مسيطر عليه إلى حد بعيدمن قبل النقابات، ولم يكن هذا هو الحال مع (الرئيس الأسبق باراك) أوباما".

وعن التضخم، قال ماسك: "إذا كان بإمكان الحكومة فقط إصدار مبالغ ضخمة من الأموال ولم يكن العجز مهما، إذن لماذا لا نجعل العجز أكبر 100 مرة؟ الجواب هو، لا يمكنك لأنه سيحول الدولار بشكل أساسي إلى شيء لا قيمة له "، مذكرا بأن "دولا مختلفة جربت هذه التجربة عدة مرات".

وسأل: "هل رأيتم فنزويلا؟ كما تعلمون، فإن فقراء فنزويلا تعرضوا للهجوم القاسي من قبل حكومتهم.. لذلك من الواضح أنه لا يمكنك ببساطة كسب المال".

المصدر: "فوكس نيوز"