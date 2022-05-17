تقرير يكشف عن تراجع في استثمارات السعودية بأدوات مالية أمريكية

في تقرير لها، كشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية تراجعت 1% (1.2 مليار دولار) بنهاية شهر مارس الماضي.

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وأوضحت "الاقتصادية" في تقريرها أن هذه الاستثمارات "تراجعت 1% (1.2 مليار دولار)، بنهاية مارس الماضي، لتبلغ 115.5 مليار دولار (433.1 مليار ريال)، مقابل 116.7 مليار دولار (437.6 مليار ريال) بنهاية فبراير الذي سبقه، محتلة المركز الـ18 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية".

وأشار التقرير إلى أن "استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية توزعت إلى نحو 100.1 مليار دولار في سندات طويلة الأجل (تمثل 87% من الإجمالي)، فيما نحو 15.3 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 13% من الإجمالي".

وأضاف نقرير "الاقتصادية أنه "على أساس سنوي، انخفض رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 11.7% (15.3 مليار دولار) بنهاية مارس 2022، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2021 البالغ 130.8 مليار دولار".

المصدر: "الاقتصادية"