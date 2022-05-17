مسؤول إيراني يكشف حجم الدين العراقي من استيراده الغاز من طهران

كشف مسؤول إيراني أن العراق مدين لإيران بمليار و600 مليون دولار، لقاء استيراده الغاز الإيراني.

إقرأ المزيد

وقال المدير العام لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، مجيد جكيني، إنه يتعين على العراق سداد دينه، المقدر بمليار و600 مليون دولار، في مدة أقصاها شهر واحد.

وأوضح أنه "وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وبغداد، ينبغي على الأخيرة أن تدفع مليارا و600 مليون دولار قبال استيرادها الغاز من الجمهورية الاسلامية الايرانية".

ولفت إلى أنه نظرا لظروف العراق وحاجته إلى استيراد مزيد من الغاز الإيراني، فقد تم الاتفاق على الاستمرار وزيادة حجم صادرات الغاز الإيراني إلى هذا البلد، على أن تسدد بغداد الدين المستحق إلى إيران في غضون شهر واحد.

المصدر: "إيرنا"