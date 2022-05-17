"غازوم" الفنلندية: لن نسدد ثمن الغاز الروسي بالروبل

أعلنت شركة "غازوم" (Gasum) الفنلندية، اليوم الثلاثاء، أنها لن تمتثل لطلب شركة "غازبروم" الروسية بسداد ثمن الغاز المورد بالروبل الروسي.

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وجاء في بيان صدر عن الشركة الفنلندية، إن "(غازوم) لا تقبل مطالب "غازبروم إكسبورت" بالتحول إلى التسويات بالروبل وبالتالي لن تسدد مدفوعات بالروبل أو وفقا لآلية الدفع التي اقترحتها (غازبروم إكسبورت)".

وأضافت الشركة، أن الجانب الفنلندي قرر إحالة عقد توريد الغاز الطبيعي إلى التحكيم.

وفي وقت سابق اليوم، أشار دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي إلى أن شركاء روسيا لا يواجهون صعوبات أو خسائر إضافية بسبب الانتقال إلى دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا، طال التحفظ على جزء من احتياطيات روسيا الدولية، أعلنت موسكو عن تحويل مدفوعات الغاز بالنسبة للدول غير الصديقة إلى الروبل، وذلك لضمان استلام ثمن الغاز المورد.

وبموجب مرسوم رئاسي روسي يتوجب على الشركات الأوروبية من الدول غير الصديقة فتح حسابين في بنك "غازبروم بنك" الأول باليورو والثاني بالعملة الروسية الروبل.

وستقوم الشركات الأوروبية بتحويل ثمن الغاز الروسي باليورو فيما سيقوم "غازبروم بنك" بتحويل أموال اليورو في بورصة موسكو إلى الروبل الروسي ومن ثم إرسالها إلى شركة "غازبروم" (مصدر الغاز الروسي).

المصدر: تاس