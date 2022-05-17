مصر تفك حظر التصدير عن أهم منتجات البلاد

قررت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، رفع الحظر عن تصدير المكرونة (المعكرونة) الاسباغتي التي كان يشملها القرار الصادر في مارس بحظر التصدير هي والقمح وعدد من المنتجات.

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وخاطبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك المصرية، بشأن كتاب دوري مرسل من الجمارك، بناء على مخاطبات من المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن صنف المكرونة الاسباجتي وهل يتم منع تصديرها إذا كانت تندرج ضمن القرار الوزاري بحظر تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعه، لمدة ثلاثة أشهر، لترد الوزيرة بالموافقة على التصدير.

وتقدم المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة على الاستجابة للمذكرات التي قام المجلس بأرسالها في هذا الشأن وذلك من منطلق الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الشركات المصرية من قدرات إنتاجية تغطى احتياجات السوق المحلية بالكامل، بالإضافة إلى تلبي طلبات التصدير المتنامية.

المصدر: القاهرة 24