ماسك يحدد شرطا لاستكمال صفقة شراء "تويتر"

أشار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الثلاثاء، إلى أن صفقة شراء "تويتر" لن تكتمل حتى يقدم الرئيس التنفيذي للشركة دليلا على أن عدد الحسابات المزيفة على الشبكة الاجتماعية أقل من 5%.

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وكتب ماسك في حسابه على "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "بالأمس، رفض الرئيس التنفيذي لتويتر علنا تقديم دليل على (أن عدد الحسابات المزيفة على الشبكة الاجتماعية) أقل من 5%. لا يمكن لهذه الصفقة أن تتحرك من نقطة الجمود حتى يفعل ذلك".

وأشار رجل الأعمال الأمريكي إلى اعتقادع بأنه يوجد حاليا أكثر من 20% من الحسابات المزيفة على هذه الشبكة الاجتماعية.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، لم يستبعد ماسك إمكانية شراء "تويتر" بسعر أقل مما تم ذكره، وفي وقت سابق قالت إدارة شركة "تويتر" إن ماسك سيشتري الشركة التي تملك شبكة التواصل الاجتماعي، مقابل 44 مليار دولار.

المصدر: تاس