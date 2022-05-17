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أسعار المحروقات ترتفع بشكل كبير في لبنان

مال وأعمال

أسعار المحروقات ترتفع بشكل كبير في لبنان
AP Bilal Hussein
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار المحوقات في لبنان، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير، مع ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد.

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وأصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه​، جدولا جديدا لأسعار المحروقات​، جاء على الشكل الآتي: "

 - صفيحة بنزين 95 أوكتان: 542 ألف ليرة (+35 ألف ليرة).

- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 552 ألف ليرة (+34 ألف ليرة). 

- المازوت: 615 ألف ليرة (+16 ألف ليرة).

 - الغاز: 375 ألف ليرة (+16 الف ليرة)".

المصدر: "النهار"

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