أسعار المحروقات ترتفع بشكل كبير في لبنان

ارتفعت أسعار المحوقات في لبنان، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير، مع ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد.

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وأصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه​، جدولا جديدا لأسعار المحروقات​، جاء على الشكل الآتي: "

- صفيحة بنزين 95 أوكتان: 542 ألف ليرة (+35 ألف ليرة).

- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 552 ألف ليرة (+34 ألف ليرة).

- المازوت: 615 ألف ليرة (+16 ألف ليرة).

- الغاز: 375 ألف ليرة (+16 الف ليرة)".

المصدر: "النهار"