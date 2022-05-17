أسعار المحروقات ترتفع بشكل كبير في لبنان
AP Bilal Hussein
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ارتفعت أسعار المحوقات في لبنان، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير، مع ارتفاع سعر صرف الدولار في البلاد.
وأصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه، جدولا جديدا لأسعار المحروقات، جاء على الشكل الآتي: "
- صفيحة بنزين 95 أوكتان: 542 ألف ليرة (+35 ألف ليرة).
- صفيحة بنزين 98 أوكتان: 552 ألف ليرة (+34 ألف ليرة).
- المازوت: 615 ألف ليرة (+16 ألف ليرة).
- الغاز: 375 ألف ليرة (+16 الف ليرة)".
المصدر: "النهار"